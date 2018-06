Gilmar Mendes defende a implantação do voto impresso de forma gradual

á uma ideia de que a votação toda ela hoje é fraudada e que o eleitor vai ter o voto impresso e vai levar para casa. Vai colocar no bolso e vai colocar para casa. E daqui a pouco farão uma apuração particular. Quer dizer, vende-se um tipo de ilusão que beira ou já ultrapassou o limite do ridículo", disse.







Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF) participou do julgamento defendendo o voto impresso. Durante sustentação oral, o advogado Almeida Malta, que representou a entidade, destacou o resultado de testes feitos por técnicos e que identificaram vulnerabilidade na urna.



Ainda durante o voto, Gilmar Mendes ironizou os argumentos quanto à quebra do sigilo do voto com as impressões. "HApesar do voto impresso ainda estar sob questionamento judicial, o TSE já aprovou regulamento e encaminhou a compra dos equipamentos, em um valor de R$ 57,4 milhões . Conforme a norma da corte eleitoral, serão adquiridas inicialmente, 30 mil módulos, com implantação gradual.A empresa fornecedora, CIS Tecnologia, tem até o dia 10 de setembro para entregar todos os equipamentos contratados. Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) definirem, no período de 23 de julho a 31 de agosto, as seções eleitorais que receberão os equipamentos. A implementação em todas as urnas será gradual.De acordo com o TSE não haverá mudança no procedimento do voto. A impressão não será entregue ao eleitor, e sim aos auditores responsáveis pela contagem dos votos. O usuário poderá visualizar a impressão, mas o papel ficará em um "espaço inviolável" no qual apenas técnicos terão acesso.

"A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazer ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso, conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda - e o que é mais grave - recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto. E portanto, conseguiram identificar qual era o primeiro, o segundo, o terceiro voto de cada um dos eleitores", afirmou.



Ainda segundo Malta, os peritos não são contra a urna eletrônica. "Os peritos criminais não estão aqui para um retrocesso, os peritos criminais reconhecem, com certeza, os grandes avanços que foram conquistados pela urna eletrônica", disse. Seguno ele, trata-se de aprimoramentos. "A impressão do registro de voto não é um adeus ao voto eletrônico. Um voto eletrônico, apenas com mais um mecanismo de auditoria", disse.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5889,foi ingressada pela PGR em fevereiro deste ano. No documento, ela afirma que o voto impresso "caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso". No documento, a procuradora-geral, Raquel Dodge afirma que a medida importa a quebra do sigilo do voto e causará lentidão e desorientação por parte dos eleitores.Em março, a assessoria jurídica do TSE enviou parecer ao STF afirmando que a impressão é um um "inegável retrocesso no processo de apuração das eleições". O posicionamento foi incluído na ADI em trâmite e será considerado para a avaliação dos ministros.