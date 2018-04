Gilmar chega à 2ª posição entre assuntos mais comentados no Twitter

Ministro do STF foi alvo de críticas por ter votado a favor do habeas corpus de Lula e por ter passado na frente na votação para retornar a Portugal, onde participa de evento

O ministro do STF, Gilmar Mendes, chegou à segunda colocação como o assunto mais discutido no Twitter no mundo e lidera as conversas no Brasil. Após dar seu voto favorável à concessão de habeas corpus ao ex-presidente Lula, Gilmar Mendes se tornou alvo de críticas por sua posição e também por ter deixado o plenário do STF para viajar para Portugal.



"Com toda a franqueza, Gilmar Mendes está fazendo barba, cabelo e bigode. A prisão antes da condenação final massacra os mais pobres no Brasil", escreveu o senador Roberto Requião. "Depois de 13 dias de folga, Gilmar Mendes diz ser contra feriadões e pede para votar primeiro para viajar para Portugal. É isso mesmo, produção? #GilmarFanfarrão", questionou o jornalista Marcelo Tas.



A hashtag #LulaLivre, usada por apoiadores de Lula, que após o início da sessão chegou a ser o assunto mais falado no Brasil e o terceiro no mundo, sumiu da lista.



Gilmar Mendes estava nesta terça-feira (3), em Lisboa, capital de Portugal, para participar de um seminário da área jurídica e retornou ao Brasil, para votar no julgamento do HC de Lula.



Ele já deixou o plenário, para regressar ainda nesta quarta a Lisboa para o encerramento do evento, que é organizado pelo seu Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV).



