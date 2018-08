General Mourão será vice de Bolsonaro

PRTB anuncia a aliança oficial nesta tarde, em convenção do partido; Bolsonaro aumenta também o tempo de televisão

O general Hamilton Mourão, do PRTB, será o candidato a vice na chapa comandada pelo deputado federal Jair Bolsonaro (PSL). A aliança do PSL com o PRTB para a disputa pela Presidência da República será oficializada na tarde deste domingo (5), na convenção do PRTB que será realizada em São Paulo.



O nome do general foi a alternativa que restou a Jair Bolsonaro com a recusa da advogada Janaína Paschol. Denunciante do impeachment de Dilma Rousseff, a advogada anunciou neste sábado (4) que não será candidata à vice na chapa de Bolsonaro. Janaína era a primeira opção do candidato na composição de uma chapa pura, mas recusou ao afirmar que "não teria apoio da família".



Janaína não foi a primeira a recusar o convite para estar ao lado do deputado na chapa. Recentemente o PRP rejeitou a aliança com o PSL, tirando de jogo o nome do general Heleno como possível vice de Bolsonaro. Na ocasião, o presidenciável negou ter se comprometido com qualquer partido. Bolsonaro tinha até este domingo para definir o vice na chapa, prazo em que encerram as convenções partidárias.



Com a entrada de Mourão como vice, o PRTB desiste da candidatura própria, que teria o nome de Levy Fidelix. A entrada do PRTB também reforça o tempo de televisão do candidato. Com isso, Bolsonaro deve chegar aos 14 segundos e tempo de televisão e rádio na propaganda eleitoral