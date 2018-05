Foro privilegiado só muda para 1,6% dos beneficiados

Restrição se dá apenas para parlamentares; ministros analisarão caso a caso os processos que perderão a prerrogativa

A restrição do foro privilegiado, aprovada ontem por unanimidade entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), vai atingir parlamentares, que representam apenas 1,6% do total dos agentes públicos que têm direito ao benefício. Dados divulgados pela Consultoria Legislativa do Senado apontam que há 37.073 cargos públicos com direito de foro. A nova regra, aprovada pelo Supremo, atinge apenas os 594 parlamentares (1,6%).



A decisão da Corte não excluiu completamente os senadores e deputados, mas limitou o alcance da prerrogativa. Por unanimidade, os ministros decidiram que os políticos só poderão ser julgados diretamente STF se a denúncia for referente a crimes cometidos durante o mandato e em razão das funções do cargo. Antes, qualquer tipo de infração seria analisada pelo Supremo



Para o especialista em direito Constitucional, Andre Gonçalves Fernandes, a mudança desafoga o acúmulo de ações no STF, mas é tímida. "Vai ter um impacto relativo. Aqueles processos que envolverem crimes no exercício do mandato, na função parlamentar, vão continuar no STF correndo o risco de serem prescritos", disse.



Para o especialista, os ministros não atacaram a impunidade. "O problema [da impunidade] em si não é a questão da restrição mais larga ou mais estreita do foro privilegiado. É o fato de o STF ser extremamente moroso no julgamento dessas ações", afirmou.



Prerrogativa

O foro privilegiado existe com o entendimento de que instância superior seria mais adequada para julgar autoridades públicas por estar mais distante das políticas regionais, ao contrário dos juízes estaduais. Contudo, as críticas se instalam na demora para a análise e frequentes mudanças de instâncias com a troca de cargos.



Na decisão de ontem, os ministros entenderam que, estando o processo na fase de alegações finais, a competência do tribunal que julga a ação não pode ser alterada, caso o réu mude de cargo.



As alterações servem só para parlamentares. Continuam com foro qualquer crime cometido por juízes de primeiro grau (14.882), prefeitos municipais (5.570), desembargadores (2.381), membros do Ministério Público da União (2.389) e dos estados (10.687), conselheiros de tribunais de contas (476 ), chefes de missão diplomática (139), governadores (27) e ministros de Estado (28).



Durante a votação, o ministro Dias Toffoli chegou a sugerir ampliar a restrição do foro para todos, mas a ação só questionava parlamentares. A partir de agora, os ministros terão de analisar caso a caso os processos.