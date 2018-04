Foro privilegiado será julgado pelo STF em maio

Corte irá retomar o julgamento da ação que pode resultar na restrição do foro privilegiado; oito ministros já proferiram seus votos

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármem Lúcia, marcou para o dia 02 de maio o julgamento da ação que pede a restrição do foro privilegiado para os políticos. A Corte já tinha começado a análise em novembro do ano passado, porém após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, a sessão foi suspensa.



Antes da interrupção do julgamento, oito integrantes da Corte manifestaram-se a favor de algum tipo de restrição na competência da Corte Suprema para julgar crimes praticados por deputados e senadores. No entanto, há divergências sobre a situação dos processos que já estão em andamento.



Ainda falta o voto de três dos onze ministros para que o julgamento seja encerrado: Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Luís Roberto Barroso.



De acordo com a maioria formada, até o momento, deputados federais e senadores somente devem responder a processos no STF se o crime for praticado no exercício do mandato. No caso de delitos praticados antes do exercício do mandato, o parlamentar seria processado pela primeira instância da Justiça, como qualquer cidadão.