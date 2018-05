Forças Armadas diz que irá atuar de forma enérgica

Em nota, o Ministério da Defesa afirma que haverá distribuição de combustível nos pontos críticos

O Ministério da Defesa divulgou comunicado nesta sexta-feira (25) afirmando que as Forças Armadas vai atuar juntamente com as polícias estaduais na desobstrução das estradas e que a atividade auxiliará o abastecimento. "As Forças Armadas serão empregadas em reforço às ações federais e estaduais, disponibilizando meios em pessoal e material", diz a nota.



De acordo com a pasta, o trabalho incluirá a "distribuição de combustível nos pontos críticos; escolta de comboios; proteção de infraestruturas críticas; e desobstrução de vias e acessos às refinarias, bases de distribuição de combustíveis e áreas essenciais, a fim de evitar prejuízos à sociedade".