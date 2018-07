Força Tarefa da operação repudia decisão de libertar Lula

'MPF está trabalhando de modo articulado e intenso em suas varias instâncias para reverter a teratológica decisão', diz a nota

Em nota divulgada na noite deste domingo (8), a Força Tarefa da Operação Lava Jato repudiu a decisão do desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, que determinou novamente na tarde deste domingo a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está sendo descumprida pela Polícia Federal.



"A Força Tarefa Lava Jato repudia a decisão do desembargador Favreto, tendo em vista o absoluto desrespeito às reiteradas decisões das diversas instâncias do Poder Judiciário em manter o condenado Luiz Inácio Lula da Silva preso após a análise do mérito de seus recursos. Desde a manhã, o MPF está trabalhando de modo articulado e intenso em suas varias instâncias para reverter a teratológica decisão".



Apesar da decisão, Lula segue preso ainda na sede da Polícia Federal em Curitiba. A Polícia já recebeu a determinação de soltura de Lula, e informou que já deu início aos procedimentos para efetuar a libertação do ex-presidente. Mesmo assim, neste momento há expectativa de que o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, manifeste-se sobre o caso.



O ex-presidente da República está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o último dia 7 de abril. Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá.