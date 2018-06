Força-tarefa da Lava Jato em Curitiba repudia críticas de ministro do TCU

Bruno Dantas criticou regulação do uso de provas contra delatores e empresas que assinaram acordos de cooperação

As críticas do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, contra uma decisão do juiz federal Sérgio Moro, geraram uma longa nota de repúdio da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, no Paraná. O texto qualifica como "infundadas" as considerações do ministro, publicadas no jornal O Globo nesta sexta-feira (15).

Na rportagem, Dantas chamou de "carteirada" a decisão de Moro de proibir o uso de provas da Lava Jato contra delatores e empresas que assinaram acordos de leniência com a força tarefa.

"Se estamos falando de cooperação, não pode haver espaço para uma carteirada de um dos atores que está na mesa de discussão. Alguém pretender dizer: ‘Olha, esse elemento de prova é meu e ninguém pode usar.’ Não é assim que se age no Estado de Direito", afirmou o ministro do TCU.

Dantas é relator no tribunal de processos que apuram superfaturamento nas obras da usina nuclear Angra 3, em Angra dos Reis (RJ). Por fraudes em licitações, quatro empreiteiras foram consideradas inidôneas pelo TCU. Outras três tiveram as punições suspensas após assinaram um acordo de colaboração em Curitiba: Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez.

Segundo o ministro, o plano era ter a ajuda da força-tarefa para buscar permitir ressarcimentos acima dos valores definidos nos acordos de leniência assinados entre as empresas e o Ministério Público Federal (MPF). Ele afirma que o TCU foi pego "de surpresa" com a mudança das regras.

"O que nós percebemos nestes anos de aprendizado com a Operação Lava Jato é que as empresas que celebraram acordos de leniência em Curitiba, embora ninguém tenha prometido isso a elas, elas não desejam desembolsar nenhum centavo. A grande verdade é que elas desviaram valores muitas vezes superiores aos que elas negociaram em Curitiba. O artigo 16 da Lei Anticorrupção, que é o que tem orientado toda essa operação, juntamente com a Lei de Organizações Criminosas, diz com todas as letras que o acordo de leniência pode afastar outras sanções, mas que o ressarcimento do dano não é pena, não é sanção, é uma obrigação legal, logo o ressarcimento deve ser integral. A corrupção não pode dar lucro", disse o ministro a O Globo.

Em nota, o MP afirma que a regulação do uso das evidências decorre de uma limitação ética e sistêmica no uso das provas produzidas por meio de acordos de colaboração premiada e de leniência contra colaboradores e lenientes. Também nega que o TCU tenha sido pego de "surpresa" ou que tenha "faltado diálogo" sobre o pedido da procuradoria à Justiça Federal.

Segundo o texto, nem Justiça nem Ministério Público impediram o uso de provas para obtenção de ressarcimento pelos crimes praticados. Teria havido, sim, o condicionamento do uso à autorização judicial para evitar a punição excessiva.

"O Ministério Público Federal defende que as empresas que firmaram acordos fiquem sujeitas ao posterior pagamento dos danos que venham a ser apurados por sua conduta, porém isso deve ser feito de forma a permitir a sobrevivência da empresa e o próprio pagamento dos valores previstos no acordo, sob pena de inviabilizar por completo novos candidatos a leniência", diz a nota, acrescentando que os entes não impediram o ressarcimento por parte das empresas.

Por fim, a nota critica o uso da expressão "carteirada".

"A carteirada é uma ação ilegal para promover interesses privados. O juiz emitiu uma decisão judicial plenamente legítima para defender o interesse público contra possível atuação estatal indevida que serve àqueles que buscam estancar o avanço, lastreado em acordos, de investigações presentes ou futuras."