Flávio Rocha, que disputará Presidência, é substituído na Riachuelo

Rocha, que é pré-candidato pelo PRB, estava à frente da varejista de moda há dez anos

Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), fez evento de despedida no fim da tarde desta sexta-feira (13) para cerca de 1.500 pessoas que trabalham na matriz da Riachuelo, na zona norte de São Paulo.



Após dez anos à frente da varejista de moda, Rocha passou o cargo de presidente da Riachuelo para Oswaldo Nunes, eleito em assembleia geral ordinária em 29 de março.



Flávio Rocha deixou o cargo na Riachuelo para se dedicar exclusivamente à campanha da sua candidatura à Presidência da República, informou a rede.



Em nota, a Riachuelo, controlada da Guararapes Confecções, informou que, na gestão de Rocha, foram inauguradas 209 lojas, dois Teatros Riachuelo (em Natal e no Rio de Janeiro), um escritório na China, uma confecção no Paraguai, o comércio eletrônico da marca, a Midway Financeiro e um centro de distribuição em Guarulhos (SP).