Habeas corpus da defesa de Lula é negado no STJ

A decisão é proferida cerca de uma hora antes do prazo determinado para que o ex-presidente se apresente à Polícia Federal

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, negou o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir sua prisão. O mandado foi despachado pelo juiz Sérgio Moro nesta quinta-feira (5). O documento determina que o político deve se apresentar à Polícia Federal até às 17h desta sexta-feira (6). Ainda não houve confirmação se ele vai se entregar.



No habeas corpus, os advogados alegaram que ainda há recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que condenou o ex-presidente em janeiro pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP). Trata-se dos chamados embargos dos embargos, que é previsto na lei como o último recurso previsto na segunda instância, que compreende esta fase do processo. O prazo para dar entrada ao instrumento se encerraria na terça-feira (10). A defesa pedia que o ex-presidente responda em liberdade até que o recurso seja analisado.



O recurso era considerado a útima chance de impedir a prisão de Lula ainda nesta sexta-feira. A decisão saiu no mesmo momento em que Lula se preparava para pronunciamento em ato do PT no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), onde o político passou a noite. Políticos petistas classificam a reação do presidente como resistência, rodeado de movimentos sociais favoráveis, dificultando possível ação policial.



Ainda pela manhã, outro pedido de habeas corpus foi negado pelo Tribunal. O documento foi protocolado na manhã nesta sexta-feira (6) por advogado que não representa oficialmente o petista. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, outros pedidos de terceiros foram ingressados pela manhã para proteger o ex-presidente. As decisões, com detalhes da motivação das negativas, ainda não foram divulgadas.



Justificativa

Ao negar o habeas corpus, o ministro Fischer discordou da necessidade de aguardar o julgamento de mais um recurso no TRF4. O relator citou que na própria autorização do mandado de segurança, os desembargadores destacavam que não havia mais possibilidade de mudar a sentença, desta forma, um novo embargo não seria adequado.



Fischer afirma que a liminar que protegeria Lula só poderia ser concedida caso fosse comprovado flagrante de ilegalidade na autorização do mandado de prisão, o que não ocorreu no pedido da defesa. O habeas corpus, no entanto, será analisado pela Quinta Turma do STJ, ainda sem prazo para julgamento. Enquanto não houver decisão coletiva, o ex-presidente segue intimado a se apresentar à Polícia Federal.



Impasse

A Polícia Federal de Curitiba já está trabalhando com a possibilidade de o ex-presidente não ser preso hoje. A apresentação seria feita na capital paranaense, mas a expectativa é que ele não chegue nesta sexta-feira.



A hipótese é de que a prisão só ocorra nos próximos quatro dias ou até mais. Com o petista no ato em São Bernardo do Campo (SP), a Polícia quer evitar confrontos. Uma das expectativas é esperar que a militância reduza no local, a fim de que a prisão possa ser efetuada.



Por enquanto, a Polícia afirma que só há uma aeronave preparada para transportar o ex-presidente de São Paulo para Curitiba, mas nenhum outro esquema extra para efetuar a prisao. Os advogados de Lula ainda não procuraram a Polícia para tratar doa trâmites da entrega do petista.



Outros recursos

Há outro habeas corpus que pode favorecer o ex-presidente em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). O documento foi protocolado por um grupo de advogados autores de duas ações que questionam a regra de prisão em segunda instância.



As duas ações estão pendentes de julgamento pelo plenário da Corte, e se analisadas, podem mudar a regra do tribunal e condecer liminar que libera todos os réus condenados em segunda instância com recurso no STJ.



O processo havia sido despachado para o ministro Marco Aurélio Mello, que é contra a prisão em segunda instância e relator das ações. Na manhã desta sexta-feira, o magistrado solicitou que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, decida sobre o destino do pedido.