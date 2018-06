Impresso do site do Jornal Destak, em www.destakjornal.com.br

FHC depõe como testemunha de Lula em processo do sítio de Atibaia

Ex-presidente é ouvido como testemunha de Lula, por vídeoconferência, no processo que investiga a propriedade do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo