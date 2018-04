Ferramenta permite acompanhamento de 98,5 mil obras em execução no país

Painel foi lançado nesta terça-feira pelo governo federal; estado com maior número de empreendimentos é São Paulo

Nesta terça-feira (24) o governo federal lançou uma ferramenta que vai permitir que qualquer pessoa acompanhe a situação das 98.499 obras ligadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses (Siconv) e ao Programa Avançar.



As informações foram divulgadas pelo ministro do Planejamento, Esteves Colnago. De acordo com o chefe da pasta, as obras totalizam R$ 1,23 trilhões - investimentos feitos desde 1998, com recursos públicos.



A pasta detalhou que "O Painel de Obras" tem o objetivo de monitorar e controlar a execução das obras públicas de forma mais transparente. Além disso, cidadãos também poderão reivindicar obras necessárias a seus municípios.



Durante a apresentação da ferramenta, já foi possível observar que, das quase 100 mil obras cadastradas, 63.294 estão vinculadas ao Siconv; 27.647 ao PAC; e 7.558 ao Avançar. Além disso, 7,99% das obras foram canceladas; 43,95% estão em execução; 36,32% foram concluídas; 6,3% estão em fase de ação preparatória; e 5,19% encontram-se na fase de prestação de contas.

O estado com maior número de empreendimentos é São Paulo (11.115), seguido de Minas Gerais (9.671); Rio Grande do Sul (8.855); Bahia (7.858) e Paraná (6.712). Já a pasta que mais investiu nas obras que integram o Painel foi a de Minas e Energia (R$ 585,9 bilhões). Em seguida, vêm os ministérios das Cidades (R$ 314 bilhões) e da Defesa (R$ 116,8 bilhões).

"Esse painel permitirá, ao cidadão e aos meios de comunicação, fiscalizar e reivindicar obras", disse o ministro no lançamento da ferramenta.

Colnago explicou que o painel também vai beneficiar gestores públicos e órgãos de controle por concentrar, em um único sistema, informações que antes estavam espalhadas. A consulta pode ser feita em um mapa com os estados, pelo nome dos municípios ou pelo executor da obra.



* Com informações da Agência Brasil