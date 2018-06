Federação Única dos Petroleiros comemora demissão de Parente

“As manifestações dos verdadeiros caminhoneiros e dos petroleiros desnudaram a fama de bom gestor de Pedro Parente”, disse o coordenador

Após o anúncio da demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, comemorou a mudança na estatal. Para ele, a gestão foi a responsável pela crise de desabastecimento, devido a política de reajustes diários.



"Pedro Parente já tinha feito os brasileiros ficarem sem energia elétrica e nesta última semana deixou a população sem gasolina, sem transportes, sem mantimentos. Ele vai entrar para história como um péssimo gestor", afirmou em vídeo divulgado.



A FUP realizou paralisação ao longo da semana. A mobilização tem uma lista de reivindicações extensa, entre elas a saída do presidente da Petrobras. Os petroleiros iniciaram a paralização pela solidariedade aos caminhoneiros, a redução do preços dos combustíveis e do gás de cozinhas, com a mudança da política de reajuste da Petrobras, entre outras demandas.



Em vídeo publicado na última quinta-feira (31), Pedro Parente se dirigiu aos funcionários para defender a política de gestão. Ele lembrou que em meio as negocioações para o fim das greves, a Petrobras concordou em reduzir a frequência dos reajustes do combustível, contando que a União pague pelos prejuízos causados à empresa. Os reajustes deixarão passarão a ser mensais, e não mais quase diários, como ocorria desde julho de 2017.

"Eu primeiro quero dizer para vocês que a frequências não foi uma escolha caprichosa da diretoria, a frequência diária desses reajustes é fundamental, porque ela nos dá a chance de poder lidar melhor com a nossa participação no mercado", disse Parente, no vídeo.