Favreto teve reclamação arquivada no CNJ por 'críticas à Lava Jato'

O caso ocorreu em 2017; as declarações teriam sido feitas em entrevista à imprensa e veiculada em blog do seguimento de esquerda

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) arquivou em 2016 uma representação contra o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), acusado de manifestar opinião sobre processos na jurisdição que atua. O documento se refere a entrevista compartilhada por blog esquerdista na qual ele comenta condutas da Justiça e critica o "protagonismo" de casos noticiados como "magistrados versos o réu".



O requerente entendeu que ao comentar o caso fica "evidente" que as críticas referem-se à atuação do Juiz Federal Sérgio Moro na condução dos processos da Operação Lava Jato. No conteúdo veiculado, no entanto, apesar de criticar a imagem da Justiça em um geral, o desembargador não cita o magistrado. Ao decidir o caso, o corregedor nacional justiça, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que não havia provas e que se tratava de uma "interpretação".



"A mera interpretação da parte de que ficou 'evidente' que as críticas foram dirigidas ao Juiz Federal Sérgio Moro não dá suporte à instauração da reclamação disciplinar proposta. Portanto, os fatos narrados não revelam a existência de elementos mínimos que configurem a prática de infração disciplinar pelo requerido",decide.



Ao todo, Favreto já teve 12 representações protocoladas no CNJ. Entre elas, oito ocorreram após a concessão liminar pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto atuou no plantão de domingo. As reclamações afirmam que ele feriu o princípio da coletividade, por proferir um entendimento contrário ao que já havia sido decidido no tribunal, além de lembrar a filiação ao PT. Outras quatro ocorreram nos anos anteriores. Destas, três foram arquivadas.



Voto contra Moro

Favreto foi o único desembargador que votou a favor do recebimento de representação contra Moro em 2016. A Corte Especial do TRF4 de reuniu para analisar a conduta do juiz federal no episódio da quebra do sigilo telefônico e divulgação de conversas mantidas entre a então presidente Dilma Rousseff e Lula. O placar ficou de 13 votos a um.