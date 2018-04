Fase de filiação é encerrada e movimenta cenário eleitoral

Para a Presidência, há 14 pré-candidatos confirmados; no Legislativo, 59 deputados trocaram de partido

O sábado (7) fechou uma semana marcada pela prisão do líder de intenções de voto para a Presidência da República, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Ao mesmo tempo, o fim da fase de filiação e troca de partidos se esgotou, delineando o cenário para a disputa eleitoral de outubro, no Executivo e Legislativo.



Entre as movimentações entre os presidenciáveis, destaca-se a filiação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa ao PSB. Ainda sem confirmação de pré-candidatura, por resistência de alguns políticos do partido, o nome do ex-relator do "Mensalão" é uma figura nova na política, com um nome jurídico, em meio a escândalos de corrupção.



Nesta semana, foi confirmada a pré-candidatura de Marina Silva (Rede). A acreana tenta a Presidência pela terceira vez consecutiva, mantendo como principal bandeira o desenvolvimento sustentável.



Uma das maiores legendas do país, o MDB, ainda não definiu o presidenciável. Contudo realizou cerimônia de filiação com cara de pré-candidatura de Henrique Meirelles, que deixou o cargo de ministro da Fazenda nesta semana.



Ao todo, há 14 pré-candidatos já confirmados. Entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilhermo Boulos (PSOL), Levy Fidelix (PRTB), Manuela D’Ávila (PCdoB) João Amoêdo (Novo), Jair Bolsonaro (PSL), Álvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Collor (PTC), José Maria Eymael (PSDC) e Vera Lúcia (PSTU) e Flávio Rocha (PRB).



Legislativo

O prazo para troca de partidos de deputados se encerrou na última sexta-feira (6). De acordo com balanço da Câmara dos Deputados, pelo menos 59 parlamentares mudaram de legenda.



O MDB foi o partido com o maior número de perdas, com 11 deputados deixando a sigla. Em compensação, foram filiados Fernando Coelho (PE), Valtenir Pereira (MS), Maria Helena (RR), Ademir Camilo (MG), Herculano Passos (SP), Junge Abe (SP), Beto Mansur (SP), Vitor Mendes (MA). O PSDB perdeu dois deputados: Elizeu Dionizio (MS) e Daniel Coelho (PE).



O DEM e o PSL tiveram a maior ampliação, com sete parlamentares a mais cada um. O primeiro, teve crscimento impulsionado pela pré-candidatura de Rodrigo Maia - passando de 33 para 40 deputados. O segundo, motivado pelo nome de Bolsonaro, passando de 3 para 10.



O DEM recebeu os deputados Arthur Maia (BA), Bilac Pinto (MG), Bonifácio de Andrada (MG), Carlos Henrique Gaguim (TO), João Paulo Kleinübing (SC), Laura Carneiro (RJ), Pedro Paulo (RJ), Roberto Sales (RJ), Rodrigo Pacheco (MG) e Sérgio Zveiter (RJ). Saíram os deputados Danilo Forte (CE), Marcelo Aguiar (SP) e Misael Varela (MG).



O PSL recebeu os deputados Eduardo Bolsonaro (SP), Jair Bolsonaro (RJ), Major Olímpio (SP), Carlos Manato (ES), Delegado Francischini (PR), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Professor Victório Galli (MT) e Delegado Waldir (GO). Saiu a deputada Dâmina Pereira (MG). O PROS recebeu Jaime Martins (MG), Vitor Valim (CE), Clarissa Garotinho (RJ), Josi Nunes (PI), João Fernando Coutinho (PE), André Amaral (PB). Saiu o deputado Ronaldo Fonseca (DF).



A oposição não teve auterações significativas. O PT perdeu os deputados Chico D'Angelo (RJ) e Givaldo Vieira (ES) e recebeu Celso Pansera (RJ). O PDT perdeu um deputado, Vicente Arruda (CE), e recebeu outro, Chico D'Angelo (RJ).



