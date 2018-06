Fake news podem anular eleições, diz Fux

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que há possibilidade caso notícias falsas influenciem o resultado da votação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, afirmou, nesta quinta-feira (21), que a Justiça Eleitoral poderá anular o resultado de uma eleição caso seja confirmada a influencia de notícias falsas do resultado, as chamadas fake news. A declaração foi feita durante o Seminário Internacional Brasil-União Europeia Fake News: Experiências e Desafios realizado no TSE. No evento, juristas discutem formas de combate à disseminação de conteúdo falso na internet.



"O artigo 222 do Código Eleitoral prevê que se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva e influente no resultado, o artigo 222 prevê inclusive a anulação. É claro que isso demanda um acervo probatório, uma cognição, conhecimento profundo daquilo que foi praticado. Mas a lei prevê esse tipo de sanção", afirmou o ministro.



O artigo em questão prevê a anulação da votação quando há vício de "falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237 [interferência do poder econômico], ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei".



Fux destacou ainda outro ponto da lei que considera crime eleitoral veiculação de notícias falsas, com pena de detenção de até um ano, além do pagamento de multa.



Responsabilização

Ainda durante o evento, Fux afirmou que plataformas como o Facebook e Google serão responsabilizadas em caso de descumprir ordem judicial para retirar conteúdo de fake news nas redes sociais.



No início de junho, o TSE determinou a primeira retirada de conteúdo inverídico das redes sociais nestas eleições. O processo em questão foi protocolado pelo partido Rede. A legenda alegou que foram publicados cinco textos que associavam a pré-candidata à Presidência da República, Marina Silva a atos de corrupção. Segundo o partido, a ex-senadora não é investigada em nenhum processo em andamento na Justiça.



A determinação foi para que o material fosse retirado do ar em 48 horas. De acordo com o ministro, embora a Constituição garanta a liberdade de expressão, a proteção não se estende a casos de manifestação anônima. "Devemos estar dispostos e engajados em fazer destas eleições uma disputa leal, com incondicional respeito às regras do certame eleitoral, demonstrando fidelidade às instituições e ao regime democrático", entendeu o ministro