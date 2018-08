Fachin quer votar recurso pela liberdade de Lula antes do dia 15 de agosto

15 de agosto é a data final para registro de candidaturas à presidência

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin defendeu, nesta quarta-feira (1º), que a Corte julgue o pedido de suspensão da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes do dia 15 de agosto. Não por acaso, esta é a data final para que os partidos registrem candidaturas à Presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula foi condenado, em segunda instância, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP), investigado pela Operação Lava Jato. Mesmo assim, o petista é pré-candidato do partido à presidência e sua defesa requisita o direito de aguardar em liberdade a decisão das cortes superiores.

Em junho, Fachin negou liminar para suspender a prisão do ex-presidente. Porém, o mérito do recurso ainda será julgado pelo plenário do STF, ainda sem data marcada pela presidente, ministra Cármen Lúcia.

"Toda a celeridade em matéria eleitoral é importante para não deixar dúvida no procedimento", defendeu Fachin.



Inegibilidade

Ainda não é certeza se a inelegibilidade de Lula será avaliada no mesmo julgamento. Inicialmente, o recurso da defesa ao STF pedia suspensão dos efeitos da condenação do petista: a prisão e a inelegibilidade. Mais tarde, porém, os advogados afirmaram que o pedido tratava apenas da suspensão do cárcere.

Fachin questionou os defensores sobre os motivos que levaram a retirada da inegibilidade da ação. Ocorre que se o plenário do STF decidir que Lula está inelegível, o ex-presidente não terá outra instância para recorrer. Mas se a discussão ficar com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a defesa de Lula poderá entrar com recurso no STF.