Fachin manda arquivar investigação sobre citação de Temer em documento

Investigação da Procuradoria-Geral de República (PGR) que apurava a presença do nome do presidente Michel Temer em uma nota apreendida no senador Ciro Nogueira (PP-PI), foi arquivada nesta sexta-feira (22). A determinação foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

A apuração do caso começou em abril, após buscas feitas pela Polícia Federal (PF) no gabinete do parlamentar, em Brasília. Na diligência, os agentes encontraram um manuscrito com as expressões "Fundo 1.000 Imp 200 RT 200 2 Temer 300 300" e o enviaram para a PGR, que, meses depois, pediu o arquivamento ao Supremo, por entender que não havia provas suficientes para o prosseguimento das investigações. A investigação pode ser retomada se surgirem novas evidências, porém.

Após as investigações, Ciro Nogueira e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) foram denunciados ao STF pelo crime de embaraço à investigação criminal. Eles são acusados de ameaçar um assessor que prestaria depoimento no processo no qual ambos são acusados de receber R$ 2 milhões da empreiteira UTC para favorecer a empresa em obras no Piauí.