Fachin libera para o plenário do STF pedido de liberdade de Lula

O recurso encaminhado pela defesa do ex-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva para rever o arquivamento de seu pedido de liberdade vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Cabe agora à presidente, Cármen Lúcia, definir a data da análise da questão.

A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin, na intenção de que o caso seja julgado pelo plenário na volta do recesso, em agosto. O próprio ministro é o autor do arquivamento, feito na sexta-feira (22), após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negar a admissibilidade do processo à Corte.

Porém, a defesa do ex-presidente solicitou que ele revisasse a decisão, apresentando novo pedido de liberdade. O argumento dos advogados é de que a rejeição do TRF-4 não impede a Suprema Corte de analisar o recurso.



Entendimentos

Lula está preso há dois meses, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, após ser condenado pelo TRF-4 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP). A prisão foi possível porque, no entendimento do STF, a pena pode começar a ser cumprida a partir da condenação na segunda instância.