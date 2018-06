Informações do marqueteiro serão anexadas a investigação que apura irregularidades na campanha de Dilma, em 2014

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou, nesta quinta-feira (28), a delação do publicitário Duda Mendonca, ex-marqueteiro do PT. Suas revelações foram anexadas ao inquérito que apura irregularidades em relação às gráficas que prestaram serviço à chapa Dilma Rousseff-Michel Temer durante a campanha de 2014.

O acordo de delação foi fechado pela Polícia Federal em 2017, mas necessitava decisão do STF sobre a legalidade do acordo da PF sem prévia aprovação do Ministério Público. Porém, na semana passada a Corte decidiu que as polícias federal e civil têm independência para negociar e celebrar os acordos de delação.

Em 2005, Duda Mendonça - responsável pela campanha vencedora de Lula, em 2002 - confessou à CPI dos Correios ter recebido R$ 10,5 milhões pela campanha à eleição de Lula via caixa 2. Ele chegou a virar réu no processo do mensalão, acusado de receber por serviços ao PT por meio de uma offshore nas Bahamas., mas foi absolvido.

Menodnça é o terceiro marqueteiro do PT a assinar delação. Antes dele, João Santana e Mônica Moura colaboraram com a Lava Jato.