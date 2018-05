Temer diz que exerceu novo modelo de governo

Em balanço, o presidente afirmou que exerceu espécie de semiparlamentarismo; quanto à previdência, afirmou que as mudanças "não saíram da pauta política"

O presidente Michel Temer realizou cerimônia nesta terça-feira (15) para divulgar um balanço de dois anos desde que assumiu o governo, em maio de 2016. Durante o pronunciamento, o chefe do Executivo afirmou que governou junto ao Legislativo. "Exerci uma espécie de semipresidencialismo", afirmou.



Temer evidenciou a participação dos senadores e deputados na aprovação da reforma trabalhista e também a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que instituiu um teto para os gastos públicos. No entanto, um dos maiores programas de governo, a reforma da previdência não foi votada pelo Congresso. Sobre o tema, ele afirmou que o assunto ainda está na "pauta política".



"Se engana quem pensa que a reforma da previdência não será realizada", disse Temer. O emedebista afirmou que as mudanças na seguridade serão realizadas por qualquer candidado "em qualquer cargo eletivo". "[A reforma] saiu da pauta do Legislativo, mas não saiu da pauta política", afirmou.



Durante o discurso, o presidente não comentou a taxa de rejeição de seu governo. Em abril deste ano, o um levantamento feito pelo Datafolha mostra que 70% da população rejeita as políticas de Michel Temer. Enquanto isso, apenas 6% aprovam a condução do emedebista. Em comparação com o mês de janeiro deste ano, os valores seguem estáveis.



Economia

Na maior parte do discurso, Temer se ateve a resultados econômicos. O presidente lembrou a queda na inflação - de 9,39% em março de 2016 para 2,68% em março de 2018 - e a taxa básica de juros (Selic), que chegou a 6,5%.



Temer comentou ainda a recuperação de empresas e bancos. Em Cartilha com 83 ações distribuída aos convidados, o governo soma o prejuízo do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrobras e Petrobras, de R$ 32 bilhões em 2015 e compara com um lucro de R$ 28,4 bilhões, em 2017.



Ao comentar a taxa de desemprego, Temer não citou os dados, mas afirmou que está "começando a dar claros sinais de melhora". A taxa de pessoas sem ocupação subiu para 13,1% no primeiro trimestre deste ano, chegando a quase 14 milhões de pessoas. No último trimestre de 2017, esse percentual era de 11,8%.



Especificamente sobre a Petrobras, o chefe do executivo foi enfático: "Nós salvamos a Petrobras", afirmou. Para o presidente, a gestão da estatal era um dos principais desafios. "Ao assumir o governo, recebi a companhia em colapso", disse. Ele citou a alta no lucro de 56%, em maio deste ano.



Programas sociais

Ainda durante o pronunciamento, Temer voltou a afirmar que a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro foi uma "medida extrema" para uma "situação extrema". Ao citar o decreto, ele ressaltou que houve diminuição nos índices de homicídios no estado e aumento na apreensão de armas.



A criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública também foi evidenciada como um dos principais feitos do governo federal na área.



Na área de educação, o governo evidenciou a reforma do ensino médio, o reajuste na verba da merenda escolar e a ampliação de 500 mil vagas na educação integral. Entre os programas ligados à saúde, o presidente destacou a política de reforço na Atenção Básica, a aquisição de novas ambulâncias e o aumento no número de transplantes após transporte pela FAB.



Programas conhecidos em governo antecessores, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos, também foram lembrados por Temer. O presidente afirma que aprimorou as medidas. "São programas do passado. Como temos a capacidade e segurança de continuar [com os projetos] prosseguimos com eles dando melhorias", afirmou.



Slogan

A área de marketing do governo precisou trocar o slogan do balanço de dois anos de última hora. Convites foram lançados com a frase"O Brasil voltou, 20 anos em dois". A interpretação, no entanto, poderia ser ambígua, dando a entender um retrocesso quando retirada a vírgula.



O painel que apareceu atrás de Temer no momento da cerimônia dizia apenas "O Brasil voltou", uma referência ao grito utilizado nas torcidas brasileiras de futebol: "O campeão voltou".