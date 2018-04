Executiva do PT muda para Curitiba tentando se manter perto de Lula

No domingo, Gleisi e Lindbergh se revezaram para tentar manter o ânimo da militância

A executiva executiva nacional do PT, que historicamente teve a região do ABC Paulista como sede desde sua fundação, mudou o eixo de suas atividades para Curitiba. A capital do Paraná passou a ser a nova casa das ações nacionais da legenda desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, na noite de sábado.



Embora já estejam atuando na capital Paranaense desde sábado (7), é nesta segunda-feira (9) que a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann irá fazer a primeira entrevista oficial do partido na nova sede. No domingo, ao ser questionada sobre a mudança, a senadora foi rápida. "Estamos onde Lula está. Se Lula está em Curitiba, é daqui que vamos atuar", afirmou a presidente da legenda.



A mudança da base, contudo, ainda não surtiu efeito nos principais representantes da legenda. Nas primeiras 24 horas em que Lula chegou à Curitiba para começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva a e lavagem de dinheiro a que foi condenado, apenas os senadores Lindbergh Farias (RJ) e a própria Gleisi Hoffmann estiveram no local com a militância.



Lideranças do Sindicato dos Metalúrgicos e outras centrais sindicais, além de políticos de outras legendas que lotaram o palanque de Lula no último discurso que o petista fez antes de ser preso ainda não estiveram na rua próxima à superintendência da Polícia Federal onde Lula está preso.



Dos deputados petistas, apenas o ex-presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia (RS) esteve no local na noite de sábado.



No domingo, Gleisi e Lindbergh se revezaram para tentar manter o ânimo da militância. Nomes como a vereadora do PCdoB de Porto Alegre Manuela D'Àvila e Guilherme Boulos, do PSOL, ambos pré-candidatos à presidência e que não se afastaram de Lula nos dias que antecederam à prisão, não estiveram domingo em Curitiba.



A dupla Gleisi e Lindbergh promete que a estará sempre presente no local enquanto Lula estiver preso. Contudo, como o próprio Lula falou em seu discurso de despedida, fazendo alusão às antigas greves da região do ABC, a militância precisa trabalhar. E com isso a vigília poderá ir se reduzindo.



Na noite de domingo, após um ato que contou com show da cantora Ana Cañas, a militância foi dispersando. Das centenas de pessoas que se contratam no local na tarde de domingo, restaram poucas dezenas na madrugada.



Os sindicatos montaram barracas, banheiros químicos e até mesmo uma estrutura semelhante a uma cozinha, onde preparam os alimentos aos militantes. Mas a Justiça do Paraná já tem uma liminar para reintegração de posse em andamento. Se ela for efetivada, os militantes terão de sair do local. Lula poderá ficar sem ouvir o gritos dos seus apoiadores.