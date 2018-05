Ex-PGR compara Brasil à Venezuela

Rodrigo Janot criticou a falta de ações do governo para suspender a greve dos caminonheiros

O ex-procurador Geral da República Rodrigo Janot criticou nesta quinta-feira a falta de ações do governo para suspender a paralisação dos caminhoneiros, que causou uma crise de desabastecimento em todo o país. Ele comparou a situação do Brasil à Venezuela.



"A Venezuela eh aqui. Desabastecimento inacreditável. E reação zero. Brincadeira", disse Janot.



No 4° dia de paralisação de caminhoneiros e bloqueios em rodovias de 24 estados, o presidente da República, Michel Temer, cumpriu agenda institucional no Rio de Janeiro sem se pronunciar sobre a greve da categoria. O tema está sendo discutido pela Casa Civil, que se reúne com sindicatos.





Maia cedo, ele participou da cerimônia de entrega de 264 veículos para equipagem de Conselhos Tutelares, no município de Porto Real. Ele embarcou a tarde para participar do evento que foi realizado entre 14h30 e 16h. O chefe do executivo saiu do evento sem falar.com a imprensa.



No Congresso, após chamado do presidente Eunício Oliveira (MDB-CE), os parlamentares ainda não chegaram para a reunião marcada para esta noite.