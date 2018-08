Ex-governador do DF não consegue suspender condenação por improbidade

Ministro do STJ negou derrubar decisão que deixou José Roberto Arruda inelegível

O ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido do ex-governador do Distrito Federal (DF), José Roberto Arruda, para suspender os efeitos de condenação por ato de improbidade administrativa, objeto da Operação Caixa de Pandora, ou Mensalão do DEM.



Em 2009, promotores de Justiça revelaram que integrantes do governo, subsidiados com dinheiro de empresários, pagavam propina para obter o apoio de deputados distritais na Câmara Legislativa.



O ministro do STJ concluiu que o recurso submetido ao tribunal não tem plausibilidade jurídica, razão pela qual não pode ter o efeito de suspender desde logo a decisão recorrida.



A defesa de Arruda pediu o reconhecimento da nulidade da condenação ou, no mínimo, que fosse dado efeito suspensivo ao recurso que tramita no STJ. Com isso, a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) que condenou Arruda ficaria suspensa até o julgamento do recurso no STJ e ele voltaria a ter condições de se candidatar às eleições deste ano.