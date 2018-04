Ex-coronel amigo de Temer fica em silêncio em depoimento

O ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho, um dos principais aliados do presidente Michel Temer, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal na tarde desta sexta-feira (30). Lima Filho foi preso ontem durante a Operação Skala.

Segundo o advogado Cristiano Benzota, que defende o ex-coronel, Lima preferiu reservar-se ao direito de ficar em silêncio e negou todas as acusações que são feitas contra ele. "Ele assumiu o compromisso de prestar depoimento em data futura a ser agendada com a Polícia Federal".

Ainda de acordo com o advogado, as dificuldades de saúde foram o motivo pelo qual o ex-coronel optou por não se manifestar.

"Em decorrência do quadro de saúde que ele mantém, e da própria circunstância de estar aqui hoje acautelado, ele não revelou condições psicológicas e físicas de prestar seu depoimento", afirmou.

Lima chegou à sede da PF na quinta-feira à noite depois de passar mal no momento em que foi preso e precisou ser levado para o hospital. O ex-coronel tem 74 anos, já sofreu dois AVCs, um câncer e retirou um rim em dezembro do no passado, além de precisar tomar medicamentos.

A PF tenta ouvir Lima desde junho de 2017 , mas o ex-coronel apresenta atestados de saúde em resposta às intimações. Além de Lima, o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República também foi detido.



STF

A operação recebeu a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga Temer por ter, supostamente, favorecido o setor de portos em um decreto assinado por ele em 2017.



A prisão, especialmente de dois dos aliados mais próximos de Temer, colocou o Palácio do Planalto em alerta. Yunes, que era assessor especial de Temer já na Presidência da República, é apontado pelo operador financeiro Lúcio Funaro, delator da Operação Lava Jato, como uma das pessoas responsáveis por administrar propinas supostamente pagas ao presidente. O Palácio teme a possibilidade de uma terceira denúncia contra Temer no Congresso.



Foi com base no inquérito dos Portos, no qual Yunes é investigado, que o ministro Barroso determinou a quebra do sigilo bancário de Temer, no início deste mês. O inquérito em que Temer é investigado apura se houve negociação direta com a empresa Rodrimar S/A por meio da edição do chamado Decreto dos Portos.