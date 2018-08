Ex-chanceler afirma que o Papa está 'preocupado' com Lula

Em declaração feita nesta quinta-feira (2), o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim afirmou que o Papa Francisco estaria preocupado com a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O Santo Padre nos ouviu e manifestou sua preocupação com a situação do presidente Lula, sua prisão e julgamento. Fez perguntas e mostrou muito interesse", disse Amorim, que foi o ministro das Relações Exteriores durante os oito anos de governo de Lula

De acordo com Amorim, a declaração do líder da igreja católica foi dada durante uma reunião realizada no Vaticano. "Ele nos manifestou também sua preocupação com o que chamou de golpes de luva branca", completou o ex-chanceler brasileiro.

Amorim ainda rebateu a polêmica sobre o rosário, que supostamente teria sido encaminhado pelo pontífice ao ex-presidente. "O Papa nos contou que foi uma decisão sua, muito pessoal, de enviar a Lula um rosário", disse.





Lula está detido em uma sala especial, desde 7 de abril para cumprir sua pena de 12 anos e um mês no processo da Operação Lava Jato relacionado ao triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele nega as acusações.