Eunício volta a Brasília e convoca líderes para reunião

Decidi voltar a Brasília, suspendendo agenda c/ o governador, onde anunciaríamos investimentos p/ combater a seca no meu Ceará que já vive uma grave crise de falta d’água há 6 anos. Em Brasília, retomaremos as negociações em torno das saídas possíveis p/ a greve dos caminhoneiros

presidente da Abcam (Associação Brasileira de Caminhoneiros), José da Fonseca Lopes, afirmou à rádio CBN, nesta quinta-feira (24), que a paralisação dos caminhoneiros só irá acabar se o Senado aprovar, ainda hoje, até as 14h, o fim do PIS/Cofins sobre o diesel até o fim do ano.



Para garantir a suspensão da greve, Lopes exige ainda a publicação da decisão no Diário Oficial da União.



"Lamentavelmente, chegamos ao fundo do poço. O governo vai ter que assumir essa responsabilidade agora", completou Lopes. Segundo o presidente da Abcam, a situação do abastecimento no país só deverá normalizar em uma semana ou mais.

A matéria foi aprovada na noite desta quarta-feira (23) pela Câmara dos Deputados e agora seria deliberada pelo Senado. Na prática, o texto elimina a cobrança de PIS-Cofins sobre o diesel até o final de 2018. Contudo, dois fatores estimularam um esvaziamento no Congresso. Parlamentares seguiram para os estados, onde costumam passar o final de semana, devido os impasses em aeroportos com a falta de combustível. Houve também contradições quanto a proposição em tramitação.Ao votar a matéria, deputados seguiram a análise do relator da matéria, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que estimou que com a isenção da cobrança do PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre o diesel o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que o cálculo estaria errado e a perda seria de R$14 bilhões.Na manhã desta quinta-feira (24), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a situação. "O governo está apresentando um número errado. Com o Refis [renegociação de dívidas federais] eles falaram que iriam perder receita e arrecadariam só R$ 3 bilhões. Arrecadaram R$ 40 bilhões. Aliás, se tivessem usado essa arrecadação para reduzir o preço do gás de cozinha as pessoas estariam reclamando menos", afirmou.