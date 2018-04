Estado de saúde de baleado em acampamento pró Lula evolui

Atingido no pescoço no último dia 28, Jefferson Lima de Menezes já fez contato com a família

Jefferson Lima de Menezes, baleado no pescoço em um atentado contra o acampamento com apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi desentubado na tarde deste domingo (29). Ele segue internado na UTI do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, mas já conversou com a família e segue com quadro estável. As informações foram divulgadas, em nota, por organizadores do ato.



A Secretaria de Saúde do estado também se manifestou sobre o caso nesta segunda-feira (30): "O paciente Jefferson Lima de Menezes permanece estável, acordado, sem necessidade de ventilação mecânica. Os resultados de exames laboratoriais são bons e há condições de alta da UTI ainda hoje, quando será transferido para enfermaria do Hospital do Trabalhador", diz a nota.



A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que os disparos com arma de fogo teriam sido efetuados por um homem que chegou a pé ao local. Uma mulher foi atingida no ombro por estilhaços de bala, porém sem gravidade.



Peritos da Polícia Científica do Paraná, policiais militares e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local. Foram recolhidas no local cápsulas de pistola 9 mm. Imagens de câmeras de segurança de residências e estabelecimentos próximos ao local do atentado também foram recuperadas pela equipe de investigação.



O acampamento fica a 800 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril, devido ao caso do triplex do Guarujá. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, se manifestou pelo Twitter dizendo esperar "providência rigorosa por parte das autoridades de segurança".



Pela manhã, houve protestos contra o ataque que vitimou Jefferson e a vigília Lula Livre publicou nota de repúdio ao ataque. "A sorte de não ter havido vítimas fatais não diminui o fato da tentativa de homicídio, motivada pelo ódio e provocação de quem não aceita que a vigília é pacífica", diz um trecho da nota.