Especialista explica o que acontece com um vice de Lula

A chapa inteira pode cair, mesmo com parceria ficha limpa pronta para substituir o ex-presidente

O PT pretende registrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mesmo preso. O partido espera ganhar tempo com recursos judiciais, sustentando o nome do petista o máximo possível na disputa. Contudo, caso a Justiça eleitoral barre a sua participação, a chapa inteira pode cair mesmo com um vice ficha limpa. É o que explica o especialista em Direito Eleitoral e professor do Centro Preparatório Jurídico, Sávio Chalita.



O primeiro obstáculo se dá na análise da inelegibilidade. Pela Lei da Ficha Limpa, ao ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância, Lula fica impedido de se eleger. Contudo, a norma ainda permite que ele registre a candidatura para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analise.



Para Chalita, a rejeição já está garantida. "Quando ele for requerer o pedido de registro, flagrantemente vai acontecer do tribunal reconhecer a inelegibilidade. A inelegibilidade não é automática, ela depende desse reconhecimento", destacou ao Destak.



De acordo com o especialista, se Lula for barrado, o partido terá de tirá-lo da disputa ou a chapa inteira fica impedida. "O vice, nesta situação está atrelado a condição de seu titular", afirmou.



Estratégia

O caminho que o PT seguirá após o registro ser barrado depende da estratégia. O partido pode trocar de candidato até 20 dias antes da eleição, ou tentar participar do pleito impedindo que os votos sobrem para um adversário.



"A chance do rosto do Lula aparecer na urna é muito grande, mas não envolve a questão de se enrolar ou ser mais célere nos julgamentos. É porque o próprio prazo processual vai acabar levando para que essa decisão fique o mais próxima da eleição possível", disse Chalita.



Contudo, o especialista explica, que sem rever a condenação, a eleição de Lula não tem segurança jurídica. "Vamos imaginar que o Lula é eleito por sub judice [com registro irregular] e posteriormente verificou-se que ele não poderia ter sido candidato, não é que o vice prevalece, caem os dois. Se for no caso de uma eleição onde houve mais do que 50% dos votos, teríamos de fazer uma nova eleição", afirma o professor.