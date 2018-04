Especialista explica como Lula pode disputar a Presidência

A lei da ficha limpa não impede o condenado a ser candidato, e sim de tomar posse; brecha pode ser usada para eleger outro político aliado

Preso desde a noite de sábado (7) em Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva segue como o pré-candidato do PT na disputa pela Presidência da República. Ao mesmo tempo, advogados tentam por meio de recursos reverter a condenação, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no caso do apartamento triplex. Esta é a primeira estratégia para manter o político no pleito de 2018, e se mantida inelegibilidade, poder transferir seus votos a um aliado.



De acordo com o especialista em direito eleitoral Thales Tácito Cerqueira, um candidato ficha suja não fica impedido de se candidatar. O registro, no entanto, deve ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dará largada a um processo lento de embargos, novos recursos. "[O efeito] não é imediato. As decisões do TSE quando tem embargos eleitorais não tem efeito suspensivo, então permite que o candidato concorra por sua conta e risco".



Os advogados devem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a inelegibilidade. "A eleição é em outubro, estamos falando de registro [de candidatura] em agosto. Depois de praticamente um mês já é a eleição. Então, pode não dar tempo decidir mesmo", explica Cerqueira.



Sem nenhuma definição do Judiciário até a data do 1ª turno, Lula estaria "congelando" votos para um aliado. "Ele concorre já sabendo que os votos dele ao final não vão ser computados, a gente chama de voto engavetado". Neste caso haverá duas possibilidades. "Vamos supor que termina a eleição [de outubro] e Lula teve muitos votos. Só que os votos dele não foram computados, porque ele era inelegível. Tem que ver se [contabiliza] 50% mais um, e aí teremos nova eleição. Se não [contabilizar], erá nulo os votos dele, e ele leva alguém para o segundo turno", detalha Cerqueira.



Troca de candidato

Ainda de acordo com o especialista, o PT ainda pode trocar de candidato até 20 dias antes da eleição do 1º turno. O partido, no entanto, tem defendido levar o nome de Lula até o fim. Para Cerqueira, apenas uma revisão na condenação poderia permitir a posse. "Se ele quiser que os votos sejam computados tem que rever aquele motivo que gerou a inelegibilidade, que foi a condenação no TRF4. Ele tem que conseguir no STJ uma cautelar junto do recurso que ele entrar, que é um recurso especial e ao mesmo tempo ele vai entrar com recurso extraordinário no Supremo", explica.



O risco de Lula em tentar concorrer é de ter o mandato cassado posteriormente ou ainda uma acusação de fraude, no caso de um aliado ser levado ao segundo turno. "Pode ser considerado fraude eleitoral, pois alguém se beneficiaria dessa inelegibilidade e chegaria ao segundo turno", explica o especialista.



Plano B

Durante o discurso feito horas antes de entregar à Polícia Federal, Lula elogiou os presidenciáveis Guilherme Boulos (Psol) e Manuela D'Avila (PCdoB). Na fala, o petista enalteceu ainda o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).Os três são cotados como possíveis nomes a serem apoiados pelo PT em caso de Lula resolver sair do jogo eleitoral.