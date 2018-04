Esgotado prazo para Lula se entregar; negociação com PF segue

Juiz Sergio Moro deu até as 17h desta sexta-feira para o ex-presidente se apresentar à Justiça, em Curitiba; advogados do petista conversam sobre chance dele ir até à sede da polícia em São Paulo

Se esgotou nesta sexta-feira (6) às 17h o prazo para Lula se apresentar à Justiça, conforme determinou, na véspera, o juiz Sergio Moro. A assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná confirmou que o ex-presidente não será considerado foragido mesmo sem se apresentar às autoridades policiais no prazo.



Na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, apoiadores do ex-presidente fizeram uma contagem regressiva antes do fim do prazo.



Os advogados do petista já começaram a conversar com os representantes da Polícia na capital paulista para que ele se entregue na sede da Polícia em São Paulo, na Lapa. O "benefício" dado a Lula era para que ele se entregasse na sede da Polícia Federal em Curitiba.



O ex-presidente segue na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo (SP), onde vários manifestantes fazem vigília contra a prisão. A assessoria havia informado que ele falaria à militância antes do prazo final, mas não discursou.



Apoiadores do PT e de outros partidos fazem discusos em defesa do ex-presidente e contra a decisão de Moro de mandar prendê-lo.



Segundo a Polícia Federal, policiais já estão cercando a sede do Sindicato onde Lula está, mas o grupo não deverá entrar no local "para evitar conflito". Os policiais seguem aguardando que o petista se entregue.



Desde o final da manhã um avião da Polícia já está no aeroporto esperando para levar Lula até Curitiba. Do aeroporto da capital paranaense, o petista vem de helicóptero até a sede onde ficará preso.



Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).