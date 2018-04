Equipes de reportagem são agredidas na frente da PF em Curitiba

"Eu falei que era do site. Que estava ao vivo. Numa imaginei que iria virar case", lamentou.



O presidente do PT do Paraná, Doutor Rosinha chegou na hora que a repórter era empurrada para o portão e pediu calma aos manifestantes. Ele criticou a violência aos repórteres.



"Vim aqui dizer que vocês estão trabalhando e que não devem ser agredidos de maneira nenhuma. Nossa manifestação é pacífica e contra o Sergio Moro e não contra os trabalhadores dos meios de comunicação. Se há problema com as empresas, seja qual seja, vamos se voltar contra a empresa de comunicação e não contra os funcionários ", disse.



Um pouco antes, equipes de TV foram atacadas com ovos e pedras. Todos os repórteres de televisão deixaram a frente da Polícia e estão abrigados em casas de moradores, de onde conseguem fazer imagens.







Equipes de reportagem que esperam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba foram agredidas, tão logo chegou a notícia que Lula havia saído do Sindicato para se entregar à Polícia Federal (PF).A repórter Mayne Bader, do site BNC Amazonas, foi agredida enquanto fazia uma entrada ao vivo. Ela estava sem identificação, e os manifestantes empurraram ela contra o portão de uma residência.Ela foi confundida com uma repórter da Globo, rede alvo de críticas no discurso desta tarde do ex-presidente Lula.