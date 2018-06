Entrega de gás de cozinha deve ser normalizada na próxima semana, diz ANP

De acordo com o diretor geral da Agência, a logística é mais complexa para o reabastecimento

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, afirmou nesta sexta-feira (1) que o abastecimento de gás deve ser normalizado "até o início da próxima semana". O abastecimento atual está "em via de se normalizar", segundo o dirigente.



"O gás de cozinha é um combustível que tem uma logística muito mais complexa, porque tem que abastecer o bujão. O bujão tem que retornar para a distribuidora para ser reenchido. Depende muito mais de esforços de logísticas de maneiras que esperamos também que com o tempo, mais alguns dias, a distribuição de GLP também seja normalizada", afirmou a jornalistas.



As operações de abastecimento realizada pelo governo com ajuda das forças policiais tem priorizado a entrega de gasolina e diesel. "O Brasil é um país complexo, de dimensões continentais e nós temos que considerar isso ao planejar os nossos processos de abastecimento e fiscalização", disse.



Ainda de acordo com Décio Odonne, o desconto no preço do diesel de R$0,46 na bomba, conforme prometido pelo governo a caminhoneiros, ainda depende do estoque consumido e também da taxa de ICMS nos estados.



"Já identificamos alguns locais onde esses novos preços já podem ser já praticados imediatamente e a medida que o tempo vai passando vai ser possível chegar esse desconto a outros lugares do Brasil.

Há questões relacionados com estoques, há questões relacionadas com impostos. Boa parte dos estados tem diferenças de aplicação de alíquota de ICMS. Tudo isso impacta a aplicação das medidas", disse.



Entre os estados que já anunciaram reduções no imposto está São Paulo e Rio de Janeiro.