Entidade defende mudança em proposta sobre venda de orgânicos

A aprovação de uma proposta que restringe a venda de produtos orgânicos pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara provocou críticas de entidades do setor e do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O texto do PL 4576/16 prevê que a venda de produtos orgânicos diretamente do produtor ao consumidor seja feita apenas pelo agricultor familiar integrante de organização de controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores.

Para a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia), da forma como está, o texto restringe a comercialização, já que há definição em lei de "agricultor familiar". O conceito pode criar uma espécie de exclusividade de venda para esse tipo específico em detrimento de pequenos produtores não enquadrados nessa categoria.

"Isso não tem o menor sentido, qualquer produtor orgânico que esteja regularizado pode vender da forma que quiser", disse Rogério Dias, vice-presidente para o Centro-Oeste da ABA-Agroecologia.

Outro trecho do projeto que merece alteração, segundo Dias, é o que fala da venda direta do produtor para o consumidor somente em "propriedades particulares" ou feiras livres em espaços públicos.

"Essa medida impede a entrega de produtos em domicílio e a comercialização feita pelo agricultor familiar com o governo, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), algo meio absurdo", ressaltou.

Para o dirigente da ABA-Agroecologia, "é clara a intenção de ajudar o setor, só que infelizmente a redação do projeto não ficou boa e aí gerou esse conflito todo".

Dias informou que o projeto deve ser discutido em reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura em agosto.O plano é, então, apontar sugestões para a melhoria do texto que tramita na Câmara.

Aprovado pela Comissão de Agricultura, o PL 4576/16, será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para o Plenário.