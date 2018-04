O que pode acontecer com Lula após o julgamento?

De acordo com o trâmite normal, há duas possibilidades, em nenhuma delas o ex-presidente é preso imediatamente

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (4) a votação do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta impedir a prisão do petista em segunda instância. De acordo com o trâmite convencional dos processos, ainda há chances dos advogados protelarem a execução da sentença mesmo com a rejeição do pedido pela Corte.



O habeas corpus em votação pede que Lula seja preso apenas após o esgotamento dos recursos nos tribunais superiores, o chamado transitado em julgado. Pela regra atual, aprovada pelo próprio STF em 2016, Lula será preso assim que o processo em segunda instância for finalizado. Esta etapa do julgamento ocorre no Tribunal Regional Federal da 4ª (TRF4), que condenou lula no caso do triplex em janeiro - e que está na reta final. A defesa do petista alega que a prisão prévia fere o princípio da presunção de inocência.



Caso o Supremo aceite o pedido original dos advogados, Lula responderá em liberdade até que o processo seja analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o próprio STF, em um trâmite longo que pode ultrapassar a data das eleições.



Se o STF rejeitar o habeas corpus, os advogados ainda podem tentar um último recurso no TRF4, que é o chamado embargo dos embargos. O prazo para interposição do documento se encerra na terça-feira (10). A partir daí, não há prazo máximo para análise por parte dos desembargadores, a previsão é de que ele seja votado ainda em abril. Na data do julgamento deste último recurso, há um prazo de 24h para a publicação do extrato do acórdão, que autoriza um mandado de prisão.



Em tese, o mandado será proferido pelo juiz Sério Moro, autor da condenação em primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba. A expectativa é de que a ordem de prisão seja rápida, ainda sem previsão de local da detenção.



Denúncia

Lula foi condenado em 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pelo TRF4. Por unanimidade, os três desembargadores da 8ª Turma entenderam que houve favorecimento ilícito entre o petista e a construtora OAS no recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP). Além disso, a empresa teria bancado o armazenamento de bens do ex-presidente em contêineres. Somados, os favores são estimados em R$ 3,7 milhões, pagos como propina por meio de contratos com a Petrobras.