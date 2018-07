Entenda o que acontece com Lula a partir de agora

Determinação de liberdade do ex-presidente, que está preso em Curitiba, durou pouco mais de duas horas neste domingo (8); relator da Lava Jato no TRF4 manteve a prisão

O imbróglio jurídico criado neste domingo (8) diante da possível liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou uma série de dúvidas sobre o futuro do petista. Entenda o que acontece a partir de agora, com a manutenção da prisão de Lula.



O ex-presidente Lula vai ser solto neste domingo? Não. A determinação do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4 suspendeu a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido determinada mais cedo pelo presidente em exercício do tribunal, Rogério Favreto. Com a decisão, Lula segue preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba.



Lula poderá ser solto durante a semana? Não, visto que o Poder judiciário está de recesso.

Lula vai recorrer da decisão do TRF4? Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já afirmaram que estudam recorrer nas Cortes Superiores, que poderiam dar uma decisão mesmo no período de recesso.



Se seguir preso, Lula poderá registrar a candidatura à Presidência? Sim. Mesmo que Lula esteja preso e inelegível pela Lei da Ficha Limpa, por ter sido condenado por órgão colegiado, ele poderá pedir o registro da candidatura no dia 15 de agosto.



Lula vai poder fazer campanha estando preso? De acordo com a Lei Eleitoral, o candidato pode fazer atos de campanha até a decisão definitiva sobre o pedido de registro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas, estando preso, Lula não poderá deixar a cadeia para fazer campanha.



E se Lula tiver o registro negado? Caso o TSE negue o registro da candidatura, o PT terá de substituir a candidatura de Lula até o dia 17 de setembro. O nome mais cotado por enquanto é de Fernando Hadadd, ex-prefeito de São Paulo.



Lula pode ser eleito mesmo preso? Caso o TSE não se manifeste sobre uma eventual impugnação da candidatura de Lula antes da eleição, o petista poderá concorrer e, caso seja eleito, ainda haverá um longo debate jurídico se ele poderia ou não assumir a Presidência da República.