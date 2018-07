Embate sobre Lula leva processos ao CNJ

Desembargador Rogério Favreto, que mandou soltar petista, é alvo de sete; Moro tem um questionamento

O embate jurídico sobre a liminar que libertaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estimulou um acúmulo de processos que questionam a conduta dos magistrados junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ao todo, já são oito processos contra o desembargador Rogério Fraveto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Regiao (TRF4) que decidiu à favor do petista, e dois contra o juiz Sérgio Moro, que contestou.



Na tarde de domingo, Favreto, como plantonista na segunda instância, concedeu liminarmente liberdade ao ex-presidente. Em seguida, Moro, da primeira instância, alegou que a decisão anularia entendimento já proferido pela 8ª Turma e que Favreto não possuía competência. O desfecho só se deu após o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores Lenz, reiterar duas vezes que o regimento impediria a liminar em um plantão.



As representações ao CNJ foram protocoladas por entidades e advogados pedindo a abertura de processo para investigar se o comportamento dos magistrados é inconstitucional. Contra Favreto, questiona-se o desrespeito ao princípio da coletividade, por anular um entendimento já proferido anteriormente pelo tribunal. Já contra Moro, o descumprimento de decisão de instância superior. O PT afirma que deve protocolar mais uma representação contra Moro nesta semana.



A defesa do ex-presidente Lula afirma que analisa se entrará com um novo pedido judicial para tirar Moro da relatoria das ações contra Lula alegando imparcialidade. Os advogados apresentariam os acontecimentos de domingo como reforço, já que pedido semelhantes, vem sendo negados. A prioridade continua recursos a serem julgados em agosto. Lula está preso desde 7 de abril ma sede da PF, em Curitiba.