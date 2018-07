Em vídeo, Renan Calheiros defende liberdade de Lula

Senador afirma ainda que o Supremo tem maioria para votar a liberdade do ex-presidente

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que já foi opositor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou vídeo na tarde desta sexta-feira (13) em que defende a liberdade do petista. De acordo com o senador, Lula foi condenado sem provas, e o Supremo Tribunal Federal (STF) tem maioria para libertar Lula em plenário, tão logo o pedido seja analisado pela Suprema Corte.



"O Supremo tem maioria a favor da soltura de Lula , mas o tema não é apreciado pela corte. Isso tem prova. Lula é condenado por ser dono de um apartamento que pertence à empresa. Isso tem povra. Inacreditáveis os caminhos tomados pelo caso do ex presidente Lula: quando as provas inocentam, prende-se. Quando as provas condenam, absolve-se. São os sinais trocados de uma época bipolar", afirmou o senador, que terminou sua fala com o slogan Lula Livre.





Lula está detido desde o último dia 7 de abril, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. No último domingo (8), Lula chegou a ter a liberdade concedida pelo desembargador Rogério Favreto, que estava no plantão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas depois de um longo embate jurídico, a liberdade foi suspensa pelo presidente do tribunal."Você pode gostar ou não gostar do Lula, concordar ou não concordar com suas ideias, mas você sabe agora , finalmente estão surgindo as provas. Um desembargador federal mandou soltar Lula, e um juiz de instância inferior descumpriu a ordem. Isso tem prova, o desembargador mandou soltar de novo e num ato de insubordinação, ninguém cumpriu a ordem", criticou o senador.