Em vídeo inédito, Lula afirma que a Polícia Federal mentiu em suas acusações

Material foi divulgado nesta terça-feira (17), dia em que o ex-presidente completa 100 dias preso em Curitiba

Nesta terça-feira (17), quando completa 100 dias presos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, por meio de sua assessoria, um vídeo inédito onde afirma que a Polícia Federal mentiu em suas acusações. Lula ainda critica fortemente o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela sua condenação no caso no triplex do Guarujá, e diz que os responsáveis pela sua condenação deveriam deixar suas funções para se filiar a um partido e fazer política.



"Se essa gente quer fazer política é melhor deixar suas funções de representação do Estado Brasileiro de lado , de representação de uma função política nesse país e entre em um partido e se candidate e venha fazer política, mas fazer política na Polícia Federal, fazer política no Ministério Público e fazer política no poder Judiciário é um equívoco que o Brasil não pode admitir. Esse país está precisando de paz. Eu estou indignado. Não posso aceitar uma decisão política porque um processo não pode ter conotação política", afirmou o ex-presidente.





Durante o vídeo, que tem pouco mais de três minutos, Lula afirma ainda que se considera o cidadão mais indignado do país.



"Eu me transformei no cidadão mais indignado da história do país. O Juiz Moro sabe que eu sou inocente, os juízes do TRF4 sabem que eu sou inocente. Eu queria que eles julgassem o mérito do processo, o mérito da acusação contra mim , que lessem a defesa das acusações e encontrassem um crime que eu cometi, e aí eles poderiam me prender tranquilamente e eu acataria com todo o respeito a decisão porque eu acho que nós precisamos acreditar que a Justiça é para fazer justiça", disse.



O ex-presidente afirmou que, nos últimos tempos, transformou-se no "sonho de consumo" dos magistrados. "Eu acho que tem uma coisa muito grave acontecendo porque parece que eu sou o sonho de consumo dos ministros que me julgaram e do juiz Moro", disse.



O petista afirmou que a única coisa que espera é que o mérito do processo que o condenou seja analisado. Lula está preso desde o último dia 7 de abril, condenado em segunda instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A pena é de 12 anos e um mês de detenção em regime fechado.



"A única coisa que eu quero é que seja analisado o mérito do meu processo. O dia que me provarem um meio crime que eu cometi nesse país eu irei cumprir todas as decisões sem nenhuma preocupação. O que eu não posso é aceitar que prevaleçam a mentira contada pela polícia Federal da Lava Jato no inquérito, aceita pelo Ministério Público para me acusar e aceita pelo Sérgio Moro par ame condenar. Não posso aceitar essa decisão como uma coisa normal".