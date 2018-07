Em vídeo, Gilberto Gil e Chico Buarque defendem Lula

Os artistas participaram do Festival Lula Livre organizado pelo PT nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro

Em vídeo publicado nas redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (29) os artistas Gilberto Gil e Chico Buarque defendem a liberdade do político. A gravação foi feita neste sábado (28), quando os dois participaram do Festival Lula Livre, que reuniu artistas nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.



Ao comentar o festival, Gilberto Gil falou sobre o equilíbrio no diálogo. "A vida democrática exige o diálogo permanente, constante. Muitas vezes, áspero, entre as várias partes, vários conjuntos de valores da vida democrática. Às vezes, um pouco mais ameno e tal. Esse é o momento que tem as duas coisas", disse.





"É muito bonito termos dezenas de artistas para cantar para milhares de pessoas e passar essa mensagem de esperança pela libertação do Lula"



Chico Buarque e @gilbertogil falam sobre o momento do Brasil e porque pedem a liberdade de Lula. #LulaLivreJá



Vídeo: Ricardo Stuckert

O cantor baiano seguiu falando sobre o cenário político atual. "[Tem aqui] a aspereza desse confronto natural que é preciso vivenciar nesse momento. Entre as forças da progressão, as forças do avanço, e as forças do atraso", disse.Em seguida, Chico Buarque concordou com o colega e elogiou o evento. "É muito bonito ver dezenas de artistas reunidos para milhares [de pessoas], eram 50 e agora me parece que são 100 mil pessoas aqui nos Arcos da Lapa para cantar e para mandar essa mensagem de esperança pela libertação do Lula", disse.