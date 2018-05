Em uma semana, 46 processos perderam o foro privilegiado

Ministros do STF remeteram para instâncias inferiores denúncias sem ligação ao mandato e funções dos senadores e deputados

Nos últimos sete dias, o Supremo Tribunal Federal (STF) remeteu pelo menos 46 processos de parlamentares para instâncias inferiores, que ficará nas mãos de juízes estatuais. Os ministros estão cumprindo a regra de restrição do foro privilegiado, que agora só vale para os congressistas quando o suposto crimes ocorreu durante o mandato e com relação às funções do cargo.



Os magistrados agora analisam caso a caso quais denúncias são enviadas para outro tribunal. Entre os processos apurados pelo Destak, 16 são ações penais e 30 são inquéritos. A maioria deles foi remetida pelo ministro Marco Aurélio Mello, com 21 ao total, seguido de Dias Toffoli, com 9. Alexandre de Moraes e Celso de Mello baixaram 7 cada um, e Edson Fachin, que é relator da Lava Jato, 2.



A Justiça de Macapá (AP) foi a que mais recebeu os processos, com 8 ao total, seguida de Curitiba (PR), com 6. O número ainda deve crescer. Levantamento da FGV Direito Rio estima que apenas 5% das ações de parlamentares no Supremo devem ser enviadas para instância inferior.

Mudança



O foro privilegiado existe na legislação brasileira com o entendimento de que o STF seria mais adequado a julgar autoridades por estar mais distante das políticas regionais. Contudo, críticas se instalam sobre a morosidade no trâmite do processo, que por vezes prescreve aguardando análise.



É o caso de denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) suspeito de receber ilegalmente R$1 milhão em 1998. O caso prescreveu em 2017. Contudo, um dos oito inquéritos contra o parlamentar perdeu o foro. Trata-se de suposta propina de R$5,2 milhões recebida 2007 no exercício de governador em Minas Gerais.



Outro parlamentar que teve processo remetido é o deputado federal Tiririca (PR-SP). Ele é suspeito de assediar e tentar extorquir a ex-empregada doméstica em 2016.