Em três meses de prisão, Lula recebeu visita de 5 dos 61 deputados federais do PT

Em quase quatro meses da prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a visita de mais de duas dezenas de políticos, incluindo senadores e deputados. Porém, deste total, apenas cinco compõem a bancada do PT na Câmara dos Deputados. Isso equivale a dizer que apenas 8% dos 61 parlamentares ativos estiveram na presença do líder petista, que está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

Paulo Pimenta (RS), Benedita da Silva (RJ), Wadih Damous (RJ), José Guimarães (CE) e José Mentor (SP) foram os únicos que visitaram Lula desde 7 de abril, quando ele começou a cumprir pena de 12 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do tríplex do Guarujá (SP), investigado pela Operação Lava Jato.

À exceção de Damous, porém, todos faziam parte da comissão externa destinada a verificar in loco as condições em que se encontrava o ex-presidente da República na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Damous, segundo assessores do partido, esteve com Lula na condição de advogado.

O número baixo de visitas, especialmente em período pré-eleitoral, poderia sugerir uma tentativa de descolamento por parte da bancada da imagem do líder em conflito com a Justiça, ou mesmo uma desesperança dos petistas em relação ao desfecho das batalhas de Lula e os magistrados. Procurados pelo Destak, parlamentares negam. Elvino Bohn Gass (PT-RS) alega que 100% dos deputados vêm fazendo trabalhos de base para mobilizar o eleitorado favoravelmente à libertação de Lula. Enquanto isso, as lideranças ficam mais próximas do ex-presidente.

"O próprio Lula tem o interesse de estar dialogando com eles sobre temas que tem a ver com a vida política do PT e com a vida dele. Todos nós temos esse entendimento de que nossos líderes representam o coletivo. E nossa tarefa é nas bases. Há uma unanimidade de apoio a defesa do Lula", diz Bohn Gass.

Já Arlindo Chinaglia (PT-SP), destaca outro motivo para as baixas visitações: má-vontade do Judiciário.

"Sou vice-presidente do Parlasul e, por minha proposta, decidimos que a Comissão de Direitos Humanos deveria visitar o ex-presidente Lula. A juíza impediu", disse Chinaglia, também descartando qualquer desânimo próprio ou da bancada.

Na fala, o parlamentar faz referência à juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, responsável por permitir (o não) as interações do ex-presidente com o mundo externo.

"A gente só não vai mais lá porque a burocracia do judiciário impede que a gente encontre o Lula", concordou Bohn Gass.

Na ótica de Chignalia, Lula tem priorizado os advogados e pessoas da direção partidária para receber, "portanto, visitam-no a partir da avaliação dele próprio".

A assessoria do líder da bancada petista na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), informou que não há restrições por parte de Lula ou da própria sigla para o recebimento de visitas, e credita à juíza Carolina o critério de prioridade para entrar na carceragem da OF na capital curitibana.

Viagem com dinheiro da Câmara

Não estar na presença do líder não significa, necessariamente, estar longe da militância. Conforme levantamento feito pelo Destak, 26 deputados petistas viajaram para Curitiba desde a prisão do ex-presidente, em 7 de abril. Isso de acordo com os relatórios de despesas com passagens aéreas inclusas na cota de gabinete. Da relação, apenas dois parlamentares têm sua base eleitoral no Paraná. O custo total com transporte aéreo foi de R$ 73.146,36.

Da relação, constam os quatro parlamentares da Comissão Externa, que foi autorizada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o entendimento de que cada deputado custeasse as despesas da visita.

Na lista dos que mais gastaram com viagens e emissão de bilhetes para Curitiba, conforme informações do portal da Câmara, a deputada Luizianne Lins (PT-CE). Segundo sua assessoria, as despesas – na ordem de R$ 7 mil – "estão de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela casa."

O Destak entrou em contato com outros nove parlamentares, que fizeram entre 7 e 10 viagens à Curitiba entre abril e junho. Até o fechamento desta reportagem, não houve resposta.