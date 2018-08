Em sessão de abertura do STF, Cármen Lúcia pede respeito às decisões judiciais

Em discurso na sessão de abertura das atividades do segundo semestre, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, fez questão de defender o respeito às decisões judiciais.

"É absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com o que a Justiça venha a determinar", afirmou.

Nas boas-vindas aos colegas, Cármen Lúcia desejou que tanto os cidadãos quanto os juízes sejam cada vez mais "responsáveis, prudentes nas decisões e principalmente comprometidos com um país no qual o Estado de Direito prevaleça".

A ministra reiterou o compromisso da Corte com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição, que completa 30 anos em 2018, e disse que que espera, cada vez mais, "que a democracia prevaleça no Brasil e seja construída com força por todos"..

Após o pronunciamento, a ministra Cármen Lúcia deu início ao julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 2139, 2160 e 2237) que aguardavam o retorno dos ministros para serem avaliadas.