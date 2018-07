Entidade acusa Moro de 'desobediência' no caso Lula

Há pelo menos três pedidos de abertura de investigação da conduta do magistrado junto ao CNJ

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), que reúne advogados favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolou nesta terça-feira (10) um pedido de investigação a cerca da conduta do juíz federal Sérgio Moro, devido a contestação da liminar que concederia liberdade ao petista. Com o documento, sobe para pelo menos três o número de reclamações disciplinares ingressadas junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para apurar o comportamento do magistrado.



Na tarde de domingo (8), o desembargador Rogério Fraveto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Regiao (TRF4) , como plantonista, concedeu liminarmente liberdade ao ex-presidente. Em seguida, Moro, da primeira instância, alegou que a decisão anularia entendimento já proferido pela 8ª Turma e que Favreto não possuía competência para tal. O desfecho só se deu após o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores Lenz, reiterar duas vezes que o regimento impediria a liminar em um plantão.



Na reclamação, a ABJD defende que a conduta de Moro configura desobediência e prevaricação - descrita na legislação como "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal".



A Corregedoria do CNJ ainda não deliberou sobre o pedido até o fechamento desta edição. O órgão já aceitou o pedido de abertura de procedimento de apuração referente a pedidos anteriores. Foram aceitas reclamações contra Moro, Favreto e também o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da 8ª Turma do TRF4.



'Incompetência'

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, negou nesta terça-feira um habeas corpus que reivindicava a validade da decisão pela soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despachada por Favreto. A ministra afirmou que ele não tinha competência para a decisão.



"Reafirmo a absoluta incompetência do Juízo Plantonista para deliberar sobre questão já decidida por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a alegada nulidade arguida", escreveu na decisão.