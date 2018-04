Em recado à militância, Lula diz que está 'desafiando a Polícia Federal da Lava Jato'

Presidente teria ditado carta ao advogado; mensagem foi lida pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, mandou um recado para a militância nesta segunda-feira (16). A mensagem teria sido ditada pelo petista ao advogado Cristiano Zanin, que tem visitado o ex-presidente diariamente na prisão. O documento foi lido para a militância petista no Acampamento Lula Livre, próximo à sede da polícia, pela presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR).





"Eu ouvi o que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela resistência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza que não está longe o dia em que a Justiça valerá a pena. Na hora em que ficar definido que quem cometeu crime seja punido. E que quem não cometeu seja absolvido. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na Justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado como todo inocente fica indignado quando é injustiçado", disse Lula na mensagem.



Desde que começou a cumprir a pena a que foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, está é a primeira manifestação de Lula para a militância. Segundo a presidente do partido, a pedido do próprio Lula, os advogados ingressaram com um pedido na Justiça Federal para que o ex-presidente possa receber sua visita, de forma política.



"Eu tenho me comunicado de forma escrita com o presidente Lula, por meio dos advogados, já que ainda não consegui visitá-lo, embora tenha tido um pedido dele para eu poder visitá-lo. Estamos esperamos a decisão da Justiça sobre o pedido", afirmou Gleisi.



Visita

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta terça-feira (17) a visita dos senadores que integram a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). A comitiva será formada pelos senadores Gleisi Hoffmann (PT-PR), Ângela Portela (PDT-RR), Fatima Bezerra (PT-RN), Telmário Mota (PDT-RR), Paulo Paim (PT-RS), Lindbergh Farias (PT-RJ), Jorge Viana (PT-AC) e Paulo Rocha (PT-PA).



Segundo os parlamentares, visita tem o propósito de "verificar as condições de encarceramento" do ex-presidente.