Em nova decisão, desembargador manda soltar Lula em até uma hora

Em nova queda de braço, presidente em exercício do TRF4 determinava nova decisão, após relator manter Lula preso

O desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, determinou novamente na tarde deste domingo a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi publicada por volta das 16h20 e o desembargador deu uma hora para que a decisão seja cumprida.



"Reitero o conteúdo das decisões anteriores (Eventos 3 e 10), determinando o imediato cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de uma hora, face já estar em posse da autoridade policial desdes as 10:00 h, bem como em contado com o delegado plantonista foi esclarecida a competência e vigência da decisão em curso. Assim, eventuais descumprimentos importarão em desobediência de ordem judicial, nos termos legais. Dê-se ciência aos impetrantes, demais interessados e autoridade policial. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração mantendo a liminar deferida e reitero a determinação de imediato cumprimento", determinou.



O despacho do presidente em exercício do TRF saiu poucos horas depois de o relator da Lava Jato no TRF4 João Pedro Gebran Neto, anular a decisão de Favreto.



"DETERMINO que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma", diz o texto assinado por Gebran. Ele alegou que a decisão do colega não poderia ter sido feita, pois ela iria se sobrepor a uma decisão de um colegiado (a 8ª Turma do TRF-4). Gebran afirmou também que o presidente plantonista foi "induzido ao erro".



Na manhã neste domingo (8), o desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, decidiu conceder liberdade a Lula. O petista foi condenado no processo do triplex, no âmbito da Operação Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele está preso desde abril deste ano em Curitiba.



Em seguida, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, no Paraná, afirmou que o desembargador não tem competência para mandar soltar Lula. De acordo com o magistrado, caso ele ou a autoridade policial cumpra a decisão, estará "concomitantemente" descumprindo a ordem de prisão do Colegiado da 8ª Turma do TRF-4.