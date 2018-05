Temer diz que tem compromisso com a ‘saúde financeira da Petrobras’

Em nota, presidente da República também defende gestão de Pedro Parente à frente da estatal

O presidente da República Michel Temer divulgou nota no final da manhã desta quarta-feira (30) em que afirma que tem compromissos com a saúde financeira da Petrobras. O presidente da República também defendeu a gestão de Pedro Parente à frente da estatal.

" O governo do presidente Michel Temer, tem compromisso com a saúde financeira da Petrobras, empresa que foi recuperada de grave crise nos últimos dois anos pela gestão Pedro Parente. As medidas anunciadas pelo governo para garantir a previsibilidade do preço do óleo diesel, que teve seu valor reduzido ao consumidor, preservaram, como continuaremos a preservar, a política de preços da Petrobras."

Temer divulgou a nota em defesa saiu um dia depois de o Senado aprovar o projeto de lei que isenta o PIS/Cofins para abaixar o preço do diesel. O texto foi incluído com urgência na pauta após acordo entre parlamentares e o presidente Michel Temer para acelerar a desmobilização dos caminhoneiros, que fazem greve há nove dias. O texto, no entanto, passará por veto.

A versão aprovada é a mesma que passou pela Câmara dos Deputados. O PLC 52/2018 isenta as alíquotas do PIS/COFINS sobre o óleo diesel até dezembro deste ano. O texto também inclui a reoneração de pagamento de setores da economia para compensar a perda da arrecadação.

Nesta quarta, os petroleiros iniciaram uma greve de 72 horas que tem como reivindicações as mudanças na política de preços da Petrobras e a saída de Pedro Parente.