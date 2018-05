Em nota, Itamaraty diz que eleição de Maduro gera impacto negativo no Brasil

Em uma eleição recorde de abstenção, o presidente foi reeleito por mais seis anos

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta segunda-feira (21) manifestando lamentar o resultado da eleição na Venezuela, que teve o resultado divulgado no domingo (20). O presidente Nicolás Maduro se reelegeu por mais seis anos. Para o governo brasileiro, o processo trás impactos negativos e não foi "transparente" nem "democrático".



"O Governo brasileiro lamenta profundamente que o governo venezuelano não tenha atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Nas condições em que ocorreu - com numerosos presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados, sem observação internacional independente e em contexto de absoluta falta de separação entre os poderes - o pleito do dia 20 de maio careceu de legitimidade e credibilidade" escreveu.



Na nota, o Itamaraty afirma que a política vizinha tem afetado o Brasil. "As eleições de ontem aprofundam a crise política no país, pois reforçam o caráter autoritário do regime, dificultam a necessária reconciliação nacional e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige o povo venezuelano, com impactos negativos e significativos para toda a região, em particular os países vizinhos.", afirmou.



O comunicado finaliza afirmando o país continuará acolhendo os refugiados. "[O Brasil] seguirá empenhado em seus esforços de mitigar os efeitos da crise humanitária que vivem os venezuelanos e acolher, de acordo com a legislação nacional e nossas obrigações internacionais, os que ingressem em território brasileiro".



O Brasil assinou também a declaração do Grupo Lima, que inclui os governos de Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. Juntos, eles afirmaram que "não reconhecem a legitimidade do processo eleitoral".



Reeleição

Maduro recebeu 68% dos 8,6 milhões de votos, contra 21,2% do ex-chavista Henri Falcón - que por sua vez, acusou o governo e comprar votos e reivindica uma nova votação.



A eleição registrou recorde de abstenção (52%). O índice foi alavancado pela obstrução articulada pela MUD (Mesa da Unidade Democrática), que considerou a eleição ilegítima.



Crise de refugiados

O estado fronteiriço, de Roraima lida desde 2015 com a chegada desenfreada de venezuelanos, que estão deixando o país para escapar da crise política, econômica e social instalada no país. Segundo a prefeitura de Boa Vista, 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade, o que representa mais de 10% dos 330 mil habitantes da capital.