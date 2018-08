Em meio a tumulto, PSB nacional confirma a anulação da convenção mineira

Presidente do partido, Carlos Siqueira, afirmou que deve se reunir com Márcio Lacerda para discutir alternativas

O PSB confirmou neste domingo (5) a decisão da executiva nacional em anular a convenção do diretório de Minas Gerais, que lançou, sem a anuência da sigla, a candidatura de Márcio Lacerda ao governo do estado. A decisão já havia sido confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a pedido da sigla. No entanto, o partido não descarta voltar atrás após se reunir com os dirigentes locais.



A possibilidade de reverter a decisão foi tomada nesta manhã pelo presidente do partido, Carlos Siqueira, e aprovada em convenção nacional realizada em Brasília. O presidente afirmou que deve se reunir ainda hoje com Lacerda para discutir alternativas. Mas quem bate o martelo é a executiva nacional. O pré-candidato afirmou que há insegurança jurídica na convenção estadual o que poderia complicar outras candidaturas mineiros pelo partido.



"Para garantir aquilo que [Lacerda] e eu também estou temendo. A decisão é de avocarmos o direito da executiva nacional de deliberação permitindo que possamos discutir todas as questões em caráter terminativo. Com o compromisso político de, se acordando uma solução , como alternativa, levaremos ao plenário e podemos recuar dessa decisão", disse.



O PSB nacional impede a candidatura de Lacerda para cumprir um 'pacto de neutralidade' firmado com o PT. O objetivo é apoiar em Minas Gerais a reeleição do petista Fernando Pimentel.O PT, por sua vez, retirou a candidatura de Marília Arrais em Pernambuco.



Questão fechada

Antes de iniciar a convenção, Siqueira já havia havia afirmado que a executiva nacional não voltaria atrás na decisão de cancelar a convenção mineira.



"No caso de Minas é anular a convenção que houve e fazer a coligação com o PT", afirmou ao Destak.



Questionado sobre as críticas de que o pacto de neutralidade foi um apoio indireto a Lula. Siqueira negou. "Não foi. É um acordo para resolver os nossos problemas estaduais. Não foi para Lula, nem contra Lula" disse.