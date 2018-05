Em meio à falta de combustíveis, Temer entrega carros no Rio de Janeiro

Logo mais, presidente da República segue para Minas Gerais, onde cumpre agenda; greve segue em todo o país

No 4° dia de paralisação de caminhoneiros e bloqueios em rodovias de 24 estados, o presidente da República, Michel Temer, cumpriu agenda institucional no Rio de Janeiro sem se pronunciar sobre a greve da categoria. O tema está sendo discutido pela Casa Civil, que se reúne com sindicatos.



Maia cedo, ele participou da cerimônia de entrega de 264 veículos para equipagem de Conselhos Tutelares, no município de Porto Real. Ele embarcou a tarde para participar do evento que foi realizado entre 14h30 e 16h. O chefe do executivo saiu do evento sem falar.com a imprensa.



Em discurso, ele se limitou a comentar a mais recente Operação Luz na infância, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.



Temer segue agora para outra agenda em Belo Horizonte, prevista para ocorrer entre 8h e 19h. No estado mineiro, ele participa da posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas (Fiemg), no batalhão da Polícia Militar, no Bairro Prado.



A assessoria de imprensa do presidente não confirmou se ele retorna para Brasília ainda nesta quinta-feira.